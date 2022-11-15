Длительность сна работающих удаленно превысила сон работающих в офисе

Сотрудники, работающие дистанционно, в среднем спят 7,2 часа, что дольше, чем те, кто ездит в офис, они спят примерно 6,8 часа, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

Опрос проводился с 21 октября по 9 ноября во всех округах России. В нем приняли участие 10 тыс. респондентов.

Согласно данным опроса, больше половины россиян (64%) спят от 6 до 8 часов, каждый шестой (17%) — от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10 часов. Более 10 часов спят 2% опрошенных, а менее 4 часов — один из 100 респондентов (1%).

Около 6-8 часов спят 66% работающих на удаленке и 63% работающих на территории работодателя. Однако от 4 до 6 часов спят 23% сотрудников офиса и 10% тех, кто работает дистанционно. При этом от 8 до 10 часов больше спит работающих удаленно (17%), чем тех, кто ездит на место работы.

В августе в России увеличилось число организаций, которые переводят персонал на удаленку. Такие работники есть в 14% российских компаний, что на 3% больше, чем в июне, показал опрос SuperJob. Чаще всего удаленный формат работы используют работодатели в Москве (17%) и Санкт-Петербурге (13%). Чаще других удаленно работают ИT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%).