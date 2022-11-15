В Пентагоне пообещали продолжить поставлять оружие Украине зимой

США продолжат направлять Украине военную помощь «так долго, как потребуется», в том числе зимой, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

«Мы продолжим работать с ними [украинцами] и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя, и мы готовы делать это так долго, как потребуется», — сказал представитель Пентагона в ответ на вопрос, замедлятся ли поставки военной помощи Киеву зимой (цитата по «РИА Новости»).

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