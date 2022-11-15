Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
В Пентагоне пообещали продолжить поставлять оружие Украине зимой Политика, 01:10
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 01:00
Визовый центр Италии будет принимать только биометрические загранпаспорта Общество, 00:42
Ярославский губернатор передал жалобы мобилизованных в прокуратуру Политика, 00:41
Главком ВСУ исключил переговоры и компромиссы до ухода войск России Политика, 00:20
Футбольная сборная год без официальных матчей. Каковы успехи ее игроков Спорт, 00:03
Эксперты оценили почти в ₽800 млрд затраты на развитие микроэлектроники Технологии и медиа, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками Финансы, 00:00
Медведев увидел «начало агонии» ООН в резолюции о репарациях для Украины Политика, 14 ноя, 23:40
США потратили $520 млн для покупки оружия взамен отданного Украине Политика, 14 ноя, 23:35
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 14 ноя, 23:30
В Анапе напавшего на полицейских мужчину убили во время штурма Общество, 14 ноя, 23:27
В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на G20 Политика, 14 ноя, 23:16
Власти заявили о контроле России над частью Николаевской области Украины Политика, 14 ноя, 23:10
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Пентагоне пообещали продолжить поставлять оружие Украине зимой

Пентагон: США продолжат поставлять оружие Украине в зимний период

США продолжат направлять Украине военную помощь «так долго, как потребуется», в том числе зимой, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

«Мы продолжим работать с ними [украинцами] и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя, и мы готовы делать это так долго, как потребуется», — сказал представитель Пентагона в ответ на вопрос, замедлятся ли поставки военной помощи Киеву зимой (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется
 

Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter