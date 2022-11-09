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Синоптик рассказал об изменении прогноза на декабрь в Центральной России

Синоптик Тишковец: декабрь в Центральной России будет холоднее, чем прогнозировали ранее

Декабрь в Центральной России будет холоднее, чем синоптики прогнозировали ранее, заявил в эфире радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима наступит по расписанию — 1 декабря. Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца», — сказал он.

По словам Тишковца, в Москве норма — это минус 3,5 градуса днем и минус 8,6 градуса ночью.

Январь и февраль все-таки будут теплее нормы, считает синоптик. Он указал, что норма для столицы в втором месяце зимы — минус 6,3 градуса днем и минус 12,3 градуса ночью, но в январе 2023-го средняя температура будет больше на один-два градуса.

Что касается февраля, то там при норме минус 4,2 градуса днем и минус 11,1 градуса ночью ожидается, что температура будет выше на два-три градуса, сказал Тишковец.

Теги
Евгений Тишковец Погода декабрь
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