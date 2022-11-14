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TV8 узнал о возможных перестановках в правительстве Молдавии

TV8: в правительстве Молдавии обсудили возможные перестановки и отставку премьера

На ночной встрече президента Молдавии Майи Санду с депутатами правящей партии «Действие и солидарность» обсудили возможные перестановки и «формальную отставку» премьера Натальи Гаврилицы, сообщили телеканалу TV8 источники, пожелавшие остаться анонимными.

По словам собеседников канала, в случае отставки Гаврилицы следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан.

Журналисты телеканала попытались узнать у депутатов подробности встречи. На выходе из президентского дворца Раду Мариан сообщил, что в обсуждении затрагивались вопросы из сферы безопасности и социальной стабильности, а также перестановки в правительстве. Однако информацию об отставке Гаврилицы он назвал слухами.

Журналисты телеканала TV8 попытались узнать у депутатов, что они обсуждали в ходе своей встрече.

Депутат PAS Раду Мариан отметил, что на заседании в президентуре обсуждались вопросы из сферы безопасности и социальной стабильности, а также перестановки в правительстве. Он также назвал «слухами» информацию об отставке премьера Натальи Гаврилица.

По словам депутата, речь шла также и об утечках информации после взлома телеграм-каналов: «Нам нужно проанализировать все эти атаки со стороны группы воров, и понять, как дальше устранять подобные риски безопасности».

Некоторые члены правительства, в частности Лилиан Карп, отрицали обсуждение перестановок. Они говорили, что речь шла также о ситуации в энергетике и рисках в сфере безопасности. Министр юстиции Сергей Литвиненко покинул собрание, но отказался делать заявления.

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Пять дней назад представители Санду сообщили о взломе ее телеграм-канала. В тот же день взломали и телеграм-канал вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну.

В каналах появилась публикация со ссылкой на якобы личную переписку Литвиненко, где говорилось о подтасовке голосов при избрании Вероники Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры. Хакеры также пообещали показать, что Литвиненко говорит о Спыну, прокурорах, судьях и кому из журналистов сливает информацию о коллегах.

Санду связала нападки на Литвиненко с его решением обратиться в Конституционный суд и попросить запретить оппозиционную партию «Шор», которая организует протесты с призывами к отставке правительства. Министр направил обращение на утверждение правительства. Санду поддержала эту идею и заявила, что это необходимо, чтобы обеспечить прозрачное финансирование политических сил в стране.

Теги
Молдавия правительство перестановки Майя Санду
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