Власти сообщили о взломе телеграм-канала президента Молдавии Майи Санду

Майя Санду (Фото: Aurelien Morissard / Imago / Global Look Press)

Телеграм-канал президента Молдавии Майи Санду был взломан, сообщили ее представители.

«Администрация президента сообщает о взломе официального телеграм-канала президента Республики Молдова Майи Санду. Также мы отрицаем достоверность последних сообщений», — сказано в публикации.

В тот же день неизвестные взломали телеграм-канал вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, пишет Tribuna.md. В нем и в телеграм-канале Санду появилось одно и то же сообщение: «Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и Министерстве юстиции. Узнай, что скрывает [министр юстиции] Сергей Литвиненко».

Авторы предлагали читателям перейти по ссылке и прочесть личную переписку министра. В ней якобы говорилось о подтасовке голосов при избрании Вероники Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры. Хакеры пообещали показать, что Литвиненко говорит о вице-премьере Андрее Спыну, прокурорах, судьях и кому из журналистов сливает информацию о коллегах. Кроме того, они предлагали посмотреть якобы секретные фотографии из села Наславча, где в конце октября упали обломки сбитой украинской системой ПВО ракеты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после взлома обоих каналов попросила вице-премьера по цифровому развитию Юрие Цуркану дополнительно разъяснить членам правительства, как обеспечивать безопасность своих аккаунтов. Она связала нападки на Литвиненко с его решением обратиться в Конституционный суд и попросить запретить оппозиционную партию «Шор». Министр направил обращение на утверждение правительства. Санду поддержала эту идею и заявила, что это необходимо, чтобы обеспечить прозрачное финансирование политических сил в стране.

Сам Литвиненко назвал взлом аккаунта предсказуемым. Спыну заявил, что не видел опубликованного сообщения, так как был на совещании.

Сторонники партии «Шор» организовали в Молдавии массовые протесты, они начались еще летом. Люди собирались у правительственных зданий и офиса компании «Телерадио-Молдова», выкрикивали антиправительственные лозунги, призывали к отставке правительства и организации досрочных парламентских и президентских выборов.

Партию «Шор» возглавляет политик и бизнесмен Илан Шор. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве и выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков. Защита обжаловала приговор, а сам Шор в 2019 году бежал за границу. Он объявлен в международный розыск.