Оппозиция разбила в Кишиневе «Городок перемен» для «протестов нон-стоп»

По данным организаторов, в митинге участвуют 40 тыс. человек. Протестующие поставили палатки рядом с президентским дворцом и зданием парламента и обещают устраивать акции каждое воскресенье, пока власть не уйдет в отставку

Сторонники оппозиционной молдавской партии «Шор» разбили палатки перед зданием парламента и президентским дворцом в Кишиневе, «чтобы протестовать в режиме нон-стоп». Об этом партия сообщила в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зону, в которой находятся палатки, демонстранты назвали «Городком перемен». Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и выступают в поддержку депутата «Шор» Марины Таубер, которая проходит подозреваемой по делу о получении партией финансирования от организованной преступной группы (14 сентября политика перевели под домашний арест).

Организатор протеста — член «Шор» и председатель Оргеевского района страны Дину Цуркану — подчеркнул мирный характер мероприятия и сообщил, что на митинг пришли более 40 тыс. человек. Лидер партии Илан Шор заявил, что подобные протесты будут проводиться каждое воскресенье до тех пор, пока власть не уйдет в отставку.

Местная редакция «Комсомольской правды» называет главным требованием протестующих проведение досрочных парламентских выборов. По данным издания, полиция оцепила центр города, на каждом перекрестке дежурят не менее двух полицейских. Микроавтобусы при въезде в Кишинев останавливают. По словам организаторов, полиция не пустила в столицу как минимум 10 тыс. человек.

Издание Jurnal со ссылкой на заявление партии накануне сообщило, что «Шор» намерена привлечь к участию в протестах 50 тыс. человек. В качестве цели в документе называется «демонстрация против действующей власти». Заявление было зарегистрировано в городской администрации.

Лидера партии Илана Шора в 2017 году приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве и «краже миллиарда». Защита обжаловала приговор, а сам Шор в 2019 году бежал за границу. Он объявлен в международный розыск.

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В июле сторонники партии протестовали у здания Генпрокуратуры из-за дела Таубер, требуя отставки генпрокурора Думитру Робу. Тогда демонстранты тоже собирались установить палатки, но власти не разрешили им сделать это.