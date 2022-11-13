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Мотоциклист сорвался со скалы в Абрау-Дюрсо

Полиция Новороссийска начала проверку после падения мотоциклиста со скалы в Абрау-Дюрсо

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Полиция Новороссийска начала проверку после того, как мотоциклист погиб после падения со скалы в районе Абрау-Дюрсо, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МВД.

«По данному факту в дежурной части управления МВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

ЧП произошло на скале в районе базы отдыха «Лиманчик» в Абрау-Дюрсо. Момент падения попал на видео, которое опубликовали телеграм-каналы Kub Mash и «112». На видео показано, как мужчина немного проезжает на мотоцикле, но не справляется с управлением и падает вниз. По данным Kub Mash, за рулем находился Михаил Блюменфельд, он умер от полученных травм до приезда скорой помощи.

Мужчина жил с семьей в Новороссийске и был участником различных соревнований по мотоспорту, пишет «КП Кубань».

РБК обратился за комментариями в пресс-службы региональных ГУ МВД, ГУ МЧС и СУ СКР.

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В октябре российский турист погиб в Турции при падении с парапланом. ЧП произошло в городе Фетхие в провинции Мугла. Перед полетом 33-летний мужчина прошел подготовку в центре парапланеризма на горе Бабадаг рядом с городом. Взлетно-посадочная полоса находилась на высоте 1200 м, высота горы — порядка 2 тыс. м. Вскоре после взлета мужчина упал на скалы. Очевидцы вызвали медиков, но, когда те приехали, российский турист уже умер.

Теги
Новороссийск Абрау-Дюрсо мотоциклист Краснодарский край новости проверка
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