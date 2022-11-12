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В Египте 20 человек погибли при падении автобуса в речной канал

Авария произошла из-за разбалансировки колеса, водитель успел выпрыгнуть из автобуса. Среди погибших не менее семи детей, всего в автобусе, по разным данным, было от 35 до 45 человек
Фото: alsyaaq / Twitter
Фото: alsyaaq / Twitter

В мухафазе (провинции) Дакахли́я в Египте автобус упал в речной канал Ар-Рих Ат-Тауфики перед водосборной станцией Ага. Погибли 20 человек, 16 человек получили ранения, пишет местная газета Al-Masry Al-Youm. По данным издания, среди погибших семеро детей — три мальчика и четыре девочки.

Авария произошла на дороге между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр, причиной стала разбалансировка рулевого колеса. Водитель автобуса смог выпрыгнуть из машины, пишет Al-Masry Al-Youm.

Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности пишет о не менее чем 17 погибших и 16 раненых. По данным агентства, в автобусе находились 35 человек, газета пишет о более чем 45 пассажирах.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, власти пока не сообщают точное число пострадавших, отмечает El Watan.

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Египет ДТП
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