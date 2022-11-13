СК завел уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы

В мусорном контейнере на улице Марии Ульяновой на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета (СК).

Ведомство завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по данной статье — 15 лет.

Тело мужчины обнаружили поздно вечером 12 ноября. В настоящий момент следователи устанавливают личность погибшего. Вскоре был задержан подозреваемый — мужчина 1999 года рождения.

«В ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения», — сообщили в СК.

В начале ноября около одного из жилых домов по улице Маршала Тухачевского на западе Москвы обнаружили части тела женщины. 89-летний муж женщины подозревается в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по аналогичной статье. Сам пенсионер свою вину отрицает.