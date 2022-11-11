На Ставрополье школьник убил одноклассника в драке

СК: на Ставрополье 15-летний подросток убил одноклассника в драке на перемене

Фото: Никита Попов / РБК

В станице Барсуковской Ставропольского края 15-летний школьник погиб в драке с одноклассником. Об этом сообщает следственное управление по региону.

Во время потасовки один подросток передавил сонную артерию другому, указал СК. В результате самочувствие школьника резко ухудшилось и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

СК возбудил уголовное дело и пообещал дать правовую оценку действиям сотрудников школы.

По информации источника местного портала «Блокнот», двое подростков играли в коридоре на перемене. Мальчики кидались мелками и бегали, а после начали драться. Один из ребят продемонстрировал удушающий прием, но не рассчитал силы, сообщил собеседник издания.

Телеграм-канал «112» пишет, что между одноклассниками произошел конфликт из-за запачканной одежды. По его данным, погибший школьник измазал мелом пиджак однокласснику, который обиделся и «пробил ногой в грудь». Тело погибшего школьника направили на вскрытие, указал канал.

РБК направил запрос в министерство образования Ставропольского края.