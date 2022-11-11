На Ставрополье школьник убил одноклассника в драке
В станице Барсуковской Ставропольского края 15-летний школьник погиб в драке с одноклассником. Об этом сообщает следственное управление по региону.
Во время потасовки один подросток передавил сонную артерию другому, указал СК. В результате самочувствие школьника резко ухудшилось и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
СК возбудил уголовное дело и пообещал дать правовую оценку действиям сотрудников школы.
По информации источника местного портала «Блокнот», двое подростков играли в коридоре на перемене. Мальчики кидались мелками и бегали, а после начали драться. Один из ребят продемонстрировал удушающий прием, но не рассчитал силы, сообщил собеседник издания.
Телеграм-канал «112» пишет, что между одноклассниками произошел конфликт из-за запачканной одежды. По его данным, погибший школьник измазал мелом пиджак однокласснику, который обиделся и «пробил ногой в грудь». Тело погибшего школьника направили на вскрытие, указал канал.
РБК направил запрос в министерство образования Ставропольского края.