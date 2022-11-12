МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 18 м/с

В Москве в ночь с 12 на 13 ноября ожидается ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом говорится на сайте пресс-службы МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам:

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Парковать автомобиль вдали от деревьев.

Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайть под деревьями.

Ранее синоптики центра погода «Фобос» спрогнозировали похолодание в Москве, начиная с 13 ноября. А уже в понедельник температура днем вряд ли будет выше плюс 1–2 градусов. Со вторника ожидаются ночные заморозки до минус четырех, днем температура ниже ноля. Также синоптики прогнозируют начиная с понедельника осадки в виде снега и дождя.