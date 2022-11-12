МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 18 м/с

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
В Великобритании умер основатель группы The Clash Кит Левен Общество, 00:14
Как ЕС закупил 100 млрд куб. м СПГ и обогнал Китай. Инфографика Экономика, 00:00
Попали в «группу смерти». Каковы перспективы россиян на Итоговом турнире Спорт, 00:00
Бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом на авиашоу в Далласе Политика, 12 ноя, 23:51
Прототип героя Тома Хэнкса фильма «Терминал» умер в аэропорту Парижа Общество, 12 ноя, 23:46
Как вы справляетесь со стрессовой обстановкой. Тест РБК и Stada, 12 ноя, 23:40
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 18 м/с Общество, 12 ноя, 23:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Украине рекомендовали демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве Политика, 12 ноя, 23:06
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 12 ноя, 22:52
Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ Политика, 12 ноя, 22:49
Митрополит Тихон увидел возможность мира на Украине «по воле Божьей» Политика, 12 ноя, 22:25
Зеленский назвал адом бои в Донбассе Политика, 12 ноя, 22:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 12 ноя, 22:03
Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия Политика, 12 ноя, 21:54
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 18 м/с

В Москве в ночь с 12 на 13 ноября ожидается ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом говорится на сайте пресс-службы МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам:

  • Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
  • Избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.
  • Парковать автомобиль вдали от деревьев.
  • Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайть под деревьями.

Ранее синоптики центра погода «Фобос» спрогнозировали похолодание в Москве, начиная с 13 ноября. А уже в понедельник температура днем вряд ли будет выше плюс 1–2 градусов. Со вторника ожидаются ночные заморозки до минус четырех, днем температура ниже ноля. Также синоптики прогнозируют начиная с понедельника осадки в виде снега и дождя.

Теги
Москва МЧС Погода предупреждение погода в Москве
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Вильфанд спрогнозировал чередование холодной и теплой погоды до декабря
Общество
Вильфанд сообщил о работе над прогнозами погоды в присоединенных регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter