Посол Колумбии предупредил о росте цен на кофе из-за проблем с урожаем

Посол Колумбии в России: в 2023-м году в мире вырастут цены на кофе

Стоимость колумбийского кофе в мире, в том числе в России в следующем году вырастет, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил в интервью «РИА Новости» посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра.

«В производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%», — рассказал он.

Дипломат добавил, что к повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой и нехватка контейнеров. Он отметил, что пока сложно сказать, на сколько именно вырастут цены на кофе.

Как писал Bloomberg, из-за плохой погоды и неурожая в этом году мировой рынок кофе столкнулся с сильнейшим за десятилетие дефицитом сырья: фьючерсы на кофе к сентябрю находились на максимумах с 2011 года и стоили около $2,5 за фунт (0,45 кг). В частности, по итогам года производство кофе сократится в Бразилии и во Вьетнаме — крупнейших поставщиках продукта в мире.

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил, что страна готова нарастить поставки кофе в Россию по запросу последней. По его словам, подобный запрос может появиться на фоне ожидаемого роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке. Эфиопия находится на пятом месте среди экспортеров с долей в 4,3%.

В марте, на фоне введения санкций против Москвы, швейцарская Nestle заявила о прекращении поставок кофе и товаров в Россию под брендом Nespresso, а месяцем аналогичное решение приняли итальянская Lavazza и финская Paulig. Эти бренды в 2020-м году были в пятерке крупнейших на российском рынке.