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Экспорт кофе из Уганды в июле упал на 17% из-за засухи

Экспорт кофе из Уганды упал в июле на 17,7% по сравнению за аналогичный период в прошлом году. Причиной этому стала засуха, сообщает Reuters со ссылкой на государственный регулятор кофейного производства.

В июле Уганда экспортировала 576 468 мешков кофейных зерен. В июле прошлого года страна экспортировала 700 035 мешков. В каждом мешке находится 60 кг зерен.

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В регуляторе заявили, что сокращение поставок связано со снижением урожая, вызванного засухой в большинстве регионов страны. 

Несмотря на снижение объема экспорта, июльские доходы от поставок кофейных зерен выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. По данным регулятора, страна заработала $876 млн от поставок кофе за двенадцать месяцев до июля по сравнению с доходом в $579 млн за тот же период прошлого года.

В середине июля Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны и на работников благотворительных организаций писал, что на северо-востоке Уганды от голода погибли более 200 человек. Голод был вызван засухой, а также действиями военизированных группировок в регионе Карамоджа на границе с Кенией.

Теги
Уганда засуха кофе экспорт
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