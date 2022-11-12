Суд отклонил третий иск Дерипаски к Черногории из-за комбината и рудника

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:33
КНР запустила ракету с кораблем «Тяньчжоу-5» к своей орбитальной станции Технологии и медиа, 07:10
«Маск убедил остаться»: что происходит с Twitter после покупки. Видео Технологии и медиа, 07:00
США продолжат поставлять американское вооружение Украине Политика, 06:53
Суд отклонил третий иск Дерипаски к Черногории из-за комбината и рудника Бизнес, 06:30
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
Жители Херсонской области получат выплату для покупки жилья в Подмосковье Политика, 05:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Белый дом раскрыл детали будущих переговоров лидеров США и Китая о КНДР Политика, 05:49
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 05:30
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 Общество, 05:23
Физическая активность с собакой. Что такое кинологический спорт Спорт, 05:00
Байден не запланировал переговоры с принцем Саудовской Аравии на G20 Политика, 04:55
Болдуин подал иск к команде фильма, на съемках которого погиб оператор Общество, 04:51
На Крымском мосту приостановили движение из-за технологических работ Общество, 04:24
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Суд отклонил третий иск Дерипаски к Черногории из-за комбината и рудника

Минэк Черногории: апелляционный суд Швеции отклонил третий иск Олега Дерипаски к Подгорице

Апелляционный суд Швеции отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Черногории о компенсации после приватизации Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP, «Алюминиевый комбинат Подгорица») и связанного с ним бокситового рудника Niksic Bauxite Mine (рудник «Никшич»), сообщило черногорское министерство экономического развития и туризма, передают Vijesti.

Эти предприятия Дерипаска приобрел в 2005 году. Во время кризиса 2009-2009 годов KAP оказался на грани банкротства, в 2013-м власти Черногории объявили предприятие банкротом и ввели на нем внешнее управление. Долги комбината на тот момент составляли приблизительно €350 млн.

В 2014 году компания Дерипаски En+ подала иск к правительству страны с требованием возместить ему €600 млн (представители бизнесмена утверждали, что инвестиции в предприятие составили в три раза меньше). Иск был отклонен.

Два годя спустя Дерипаска подал иск повторно, обвинив Подгорицу в «незаконной экспроприации своих инвестиций» и потребовав многомиллионной компенсации. Этот иск был также отклонен. Дерипаска в нем ссылался на соглашение 1995 года о защите иностранных инвестиций между Россией и Югославией, однако суд счел его неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 году.

В 2020-м бизнесмен решил обжаловать данное решение, однако суд в итоге вновь встал на сторону Черногории. В минэке страны напомнили, что Дерипаска не выплатил Подгорице причитающиеся ей по решению суда 2019 года €1,6 млн, а по новому решению ему придется возместить также расходы на делопроизводство в размере €628 тыс. и $86 тыс.

Теги
Олег Дерипаска Черногория суд
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции
Бизнес
Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta
Бизнес
Суд удовлетворил иск Дерипаски к Навальному за видео о Лаврове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter