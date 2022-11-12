Суд отклонил третий иск Дерипаски к Черногории из-за комбината и рудника

Апелляционный суд Швеции отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Черногории о компенсации после приватизации Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP, «Алюминиевый комбинат Подгорица») и связанного с ним бокситового рудника Niksic Bauxite Mine (рудник «Никшич»), сообщило черногорское министерство экономического развития и туризма, передают Vijesti.

Эти предприятия Дерипаска приобрел в 2005 году. Во время кризиса 2009-2009 годов KAP оказался на грани банкротства, в 2013-м власти Черногории объявили предприятие банкротом и ввели на нем внешнее управление. Долги комбината на тот момент составляли приблизительно €350 млн.

В 2014 году компания Дерипаски En+ подала иск к правительству страны с требованием возместить ему €600 млн (представители бизнесмена утверждали, что инвестиции в предприятие составили в три раза меньше). Иск был отклонен.

Два годя спустя Дерипаска подал иск повторно, обвинив Подгорицу в «незаконной экспроприации своих инвестиций» и потребовав многомиллионной компенсации. Этот иск был также отклонен. Дерипаска в нем ссылался на соглашение 1995 года о защите иностранных инвестиций между Россией и Югославией, однако суд счел его неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 году.

В 2020-м бизнесмен решил обжаловать данное решение, однако суд в итоге вновь встал на сторону Черногории. В минэке страны напомнили, что Дерипаска не выплатил Подгорице причитающиеся ей по решению суда 2019 года €1,6 млн, а по новому решению ему придется возместить также расходы на делопроизводство в размере €628 тыс. и $86 тыс.