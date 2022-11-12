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Пандемия коронавируса ,  
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В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19

ABC: в Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту

В гавани Сиднея пришвартовался круизный лайнер Majestic Princess с несколькими сотнями зараженных коронавирусом на борту, сообщает австралийский телеканал ABC.

Оператор лайнера Carnival сообщил о 800 инфицированных. Всего на борту находятся 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа. Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс установило на судне третий уровень предупреждения, максимально возможный, указывает телеканал. При таком уровне считается, что заражены по крайней мере 20% тех, кто был на лайнере.

Всех прибывших перед высадкой проверят с помощью экспресс-тестов на антигены.

Как заявили в компании Carnival, выявлять первых зараженных стали в середине 12-дневного круиза. Заболевание у них проходило в легкой или бессимптомной форме, инфицированных изолировали, остальным рекомендовали соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.

ABC отмечает, что в Новом Южном Уэльсе наблюдается рост заболеваемости COVID-19: за неделю число случаев выросло почти на 50% с 12450 до 19800.

В начале пандемии массовая заболеваемость коронавирусом наблюдалась на многих круизных лайнерах. Например, в одном из японских портов около месяца на карантине находилось судно Diamond Princess. Из 3,7 тыс. человек, которые были на борту, COVID-19 заболели около 700, не менее шести впоследствии скончались.

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