Британец с круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Фото: Pete Maclaine / Global Look Press

Гражданин Великобритании, который был пассажиром круизного лайнера Diamond Princess, умер в Японии от коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщается на сайте японского Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Отмечается, что он стал первым иностранным гражданином на судне, который умер от вируса. Остальные пять человек, скончавшиеся от COVID-19, — японцы.

Круизный лайнер Diamond Princess находится в районе порта японского города Йокогама с начала февраля. Тогда у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, обнаружили новый коронавирус. В общей сложности на судне находились почти 3,7 тыс. человек из 56 стран, в том числе из России и США. В итоге заболевание выявили у более чем 500 из них. На борту Diamond Princess в общей сложности находились 78 граждан Великобритании, часть из них 22 февраля была возвращена на родину на специальном борте, застрахованном британским правительством.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позднее инфекция распространилась на другие регионы Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в ряде других стран, в том числе — в России, США, Германии, Канаде, Великобритании, Южной Корее, Италии, Иране, Японии, ОАЭ, Испании, Швеции и Финляндии.

По последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом превысило 83 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.