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Не менее трех человек пострадали во время стрельбы у колледжа в Канаде

Не менее трех человек пострадали во время стрельбы у колледжа под Монреалем в Канаде

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы рядом с колледжем Монморанси в городе Лаваль под Монреалем на востоке Канады, сообщает CTVnews, ссылаясь на данные полиции.

Инцидент произошел 11 ноября около 17:22 по местному времени (1:22 мск 12 ноября) в зеленой зоне рядом с учебным заведением. Полиция разыскивает как минимум одного подозреваемого. Ранения пострадавших не угрожают их жизням.

CBC сообщает о четырех раненых после стрельбы. Внутри колледжа никаких происшествий не произошло, однако его закрыли из предосторожности, указывает портал.

В ночь на 31 октября не менее 14 человек пострадали во время стрельбы в Чикаго. Огонь открыли по людям на улице из проезжавшего автомобиля. Среди пострадавших было трое детей — трех, 11 и 13 лет. Раненых направили в больницы в состоянии различной степени тяжести — от неопасного до критического.

Теги
Канада стрельба колледж
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Ставка
0%
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