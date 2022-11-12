Не менее трех человек пострадали во время стрельбы у колледжа в Канаде
Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы рядом с колледжем Монморанси в городе Лаваль под Монреалем на востоке Канады, сообщает CTVnews, ссылаясь на данные полиции.
Инцидент произошел 11 ноября около 17:22 по местному времени (1:22 мск 12 ноября) в зеленой зоне рядом с учебным заведением. Полиция разыскивает как минимум одного подозреваемого. Ранения пострадавших не угрожают их жизням.
CBC сообщает о четырех раненых после стрельбы. Внутри колледжа никаких происшествий не произошло, однако его закрыли из предосторожности, указывает портал.
В ночь на 31 октября не менее 14 человек пострадали во время стрельбы в Чикаго. Огонь открыли по людям на улице из проезжавшего автомобиля. Среди пострадавших было трое детей — трех, 11 и 13 лет. Раненых направили в больницы в состоянии различной степени тяжести — от неопасного до критического.