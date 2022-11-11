Минэк счел предвзятым отзыв США у России статуса рыночной экономики

Здание Минэкономразвития (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Решение Минторга США отозвать у России статус страны с рыночной экономикой — предвзятое и «сугубо политическое», заявили в Минэкономразвития (МЭР). Представитель ведомства напомнил, что пересмотр статуса начался всего через полгода после того, как американское ведомство подтвердило рыночность российской экономики.

«Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США» — сказал представитель Минэка (сообщение поступило в РБК).

Он отметил, что российский экспорт почти полностью остановлен из-за санкций. «Это решение США нелогично не только из-за того, что наша «нерыночность» устанавливается на основании обстоятельств, которые были созданы самими США. Для практического применения этого решения требуется, чтобы на рынок США поставлялись российские товары», — заявили в министерстве. Там обвинили Вашингтон в использовании «рыночных принципов» для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей.

Представитель ведомства не исключил, что Россия задействует процедуры решения споров.

Минторг США вынес свое решение 10 ноября. Он выявил «широкое вмешательство» российского правительства в национальную экономику, что дает Соединенным Штатам право «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванных этим вмешательством.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус усложняет введение антидемпинговых пошлин против российских экспортеров. Если США применяют антидемпинговые меры против страны с рыночной экономикой, она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях, и отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли.

В Кремле после решения Минторга отозвать у России статус рыночной экономики заявили, что этот шаг не поспособствует стабилизации мировых экономических рынков.