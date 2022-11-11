Кремль оценил лишение России статуса рыночной экономики со стороны США

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Минторг США решил лишить Россию статуса рыночной экономики в рамках «давления по всем возможным направлениям», заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это один из шагов в продолжение этой деструктивной линии, которая ни коим не способствует стабилизации мировых экономических рынков», — добавил он.

Песков при этом счел, что в США и Европе растет понимание неэффективности санкций против России, так как они не смогли дестабилизировать российскую экономику, но «вносят турбулентность в экономику прежде всего европейскую».

«Хотя американцы тоже страдают от инфляции, из-за хаоса на энергетическом рынке», — подчеркнул представитель президента.

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