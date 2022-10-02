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Польша завершила строительство ограждений на границе с Белоруссией

Пятиметровый забор с колючей проволокой власти Польши решили построить из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, начавшегося весной прошлого года. Стоимость проекта составила $321 млн
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

«Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован», — написал он.

По его словам, сейчас ведется установка на заграждении электронных датчиков движения и камер слежения. «Польская граница является самой защищенной в Европе», — указал Жарын.

Как отмечает польский портал Wydarzenia, высота стального забора с колючей проволокой вдоль границы с Белоруссией составляет 5 м, общая длина — 187 км. Строительство физического барьера началось 25 января и должно было продлиться до 30 июня. Общая стоимость проекта составила 1,6 млрд злотых ($321 млн)

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Весной прошлого года на фоне ограничения полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Европу в разы увеличились случаи незаконного пересечения границы Польши со стороны Белоруссии мигрантами с Ближнего Востока и из Африки. Варшава обвинила Минск в сознательном создании кризиса на границе, а также усмотрела причастность российских властей. Власти России и Белоруссии отвергали эти обвинения.

Из-за скопления мигрантов власти Польши стянули к границам военных, а также объявили режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. В начале текущего года Варшава объявила о начале строительства заграждения на границе с Белоруссией. Изначально власти Польши планировали потратить на строительство заграждений $160 млн.

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