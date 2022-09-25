Чеченские медучреждения получили ложные письма о минировании

Более 50 медицинских учреждений Чечни получили ложные письма о минировании, сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram.

«Письма с угрозами о минировании получили свыше 50 медицинских организаций Чеченской Республики, подведомственных министерству здравоохранения», — сказано в сообщении.

В то же время СМИ и телеграм-каналы сообщили о минировании больницы в Аргуне, а медицинский персонал и пациентов эвакуировали, отметил Минздрав.

Информация оказалась ложной, кинологи не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, указало региональное ведомство.

Ложные сообщения о минировании участились на фоне военных действий на Украине. За семь месяцев они поступали в учреждения Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Камчатки и Белгородской области.