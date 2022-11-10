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L’Oreal опровергла возможность возобновления поставок в Россию

Французская парфюмерная компания L’Oreal опровергла готовность возобновить поставки в РФ
Фото: Ian Gavan / Getty Images
Фото: Ian Gavan / Getty Images

Французская косметическая компания L'Oreal, которой принадлежат бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, не подтвердила готовность начать поставки в Россию. О этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на коммюнике компании.

«L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L'Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США», — говорится в заявлении.

Косметическая компания добавила, что временно закрыла все собственные магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под собственным брендом, а также приостановила рекламу.

После начала Россией специальной военной операции на Украине с российского рынка ушли многие зарубежные компании. По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса.

В марте французский производитель косметики и парфюмерии L'Oreal (владеет Garnier, Maybelline New York, Lancome и Vichy) также временно закрыл свои магазины в России и прекратил продажу онлайн.

В начале марта американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, владеющая брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, приостановила коммерческую деятельность в России, закрыв магазины и интернет-магазины и прекратив бизнес-инвестиции.

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