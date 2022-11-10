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Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенген

Европарламент одобрил включение Хорватии в Шенгенскую зону до конца года
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Депутаты Европарламента поддержали вступление Хорватии в Шенгенскую зону, что подразумевает отмену пограничного контроля между этим государством и странами Шенгенского пространства, говорится в сообщении на сайте органа.

Это решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, еще 25 воздержались. Теперь Совет Евросоюза должен принять окончательное решение о принятии Хорватии в зону Шенгена, проголосовав за это единогласно.

В Европарламенте призвали Загреб сообщить Совету о том, как Хорватия обеспечивает безопасность внешних границ ЕС, а Еврокомиссию — проверить реализацию этих условий.

По словам члена Европарламента от Португалии, вице-президента Европейской народной партии Пауло Ранжела, Хорватия соблюдает все необходимые для вступления в Шенген обязательства. «Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европейский парламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти к концу этого года», — заявил Ранжел.

Европейский парламент давно выступает за расширение Шенгенской зоны безвизового режима, которая сегодня включает 26 государств (все государства — члены ЕС, за исключением Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, и четыре ассоциированные страны, не входящие в Евросоюз — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Хорватия вошла в ЕС в 2013 году. Процесс вступления страны в Шенгенскую зону начался в 2016-м, когда Загреб взял на себя обязательства в рамках договора о присоединении.

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1 января следующего года Хорватия также станет членом еврозоны и откажется от национальной валюты (куны, которая стоит около €0,13) в пользу евро. В 2019 году Загреб начал процесс включения в еврозону, присоединившись к европейскому Механизму обменных курсов (ERM II).

Теги
Хорватия Шенген еврозона Европарламент
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