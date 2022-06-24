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Экономика ,  

Хорватия станет членом еврозоны со следующего года

Евро/Рубль EUR/RUB ₽56,073 -0,23% Купить
Дубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

С 1 января 2023 года Хорватия присоединится к еврозоне, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«Евро является денежным выражением нашей общей судьбы и частью нашей европейской мечты. Теперь эта мечта сбывается для Хорватии», — написал он.

Еврогруппа, консультативный орган при Совете ЕС, одобрила присоединение Хорватии к еврозоне 16 июня. Президент Еврогруппы Паскаль Донохоу заявил, что страна выполнила все необходимые условия для перехода на евро и может стать 20-м членом еврозоны. Донохоу подчеркнул, что это событие является «сильным сигналом к европейской интеграции» страны.

После этого решение одобрил Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС (ECOFIN), а теперь — и Европейский совет. Как ожидается, в июле после консультаций с Европейским парламентом и Европейским центральным банком он примет три правовых акта, которые позволят Хорватии перейти на евро в будущем году.

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Фото:Carlo Allegri / Reuters

Хорватия является членом ЕС с 2013 года, однако при вступлении в союз страна сохранила национальную валюту — куну (1 хорватская куна стоит около €0,13). Загреб начал процесс вступления в еврозону в 2019-м, присоединившись к европейскому Механизму обменных курсов (ERM II). Хорватия также взяла на себя ряд обязательств, в том числе касающихся борьбы с отмыванием денег, сбора статистики и снижения финансовой и административной нагрузки. Глава хорватского Центробанка Борис Вуйчич прогнозировал тогда, что страна присоединится к еврозоне в 2023 году.

Хотя в Евросоюз входят 27 стран, сейчас только в 19 из них используется евро. Помимо Хорватии национальные валюты есть, например, у Польши (злотый), Швеции (крона). На евро государства ЕС стали переходить с 1999 года, одними из первых эту валюту начали использовать Германия, Франция, Италия и еще восемь стран.

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