Домодедово опроверг стрельбу во время ограбления на $4 млн

Пресс-служба Домодедово: стрельбы во время ограбления на $4 млн не было

В «Домодедово» опровергли стрельбу на привокзальной площади во время ограбления. Об этом РБК заявили в пресс-службе аэропорта.

«На привокзальной площади произошло ограбление. Факт стрельбы аэропорт Домодедово не подтверждает. ЛУ МВД проводит проверку», — заявили в пресс-службе. РБК обратился за комментарием в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

10 ноября неизвестные, вооруженные автоматами, украли сумки с $4 млн у граждан Киргизии на выходе из аэропорта Домодедово, сообщали телеграм-канал Baza и ТАСС. Baza уточняет, что прилетевшие собирались купить в России бизнес. Нападение на них было совершено на выходе из аэропорта спустя несколько минут после того, как граждане Киргизии задекларировали деньги. О том, что при ограблении была стрельба, сообщал источник РЕН ТВ.

Собеседник ТАСС сказал, что нападавшие также угнали два автомобиля, которые позже были обнаружены брошенными в лесу.

Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия и опасное для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК), наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.