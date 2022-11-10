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На входе в Домодедово неизвестные с автоматами украли $4 млн

ТАСС: на входе в Домодедово неизвестные с автоматами украли у пассажиров сумки с $4 млн
Вооруженные люди на выходе из аэропорта Домодедово украли сумки с $4 млн у граждан Киргизии, которые прилетели в Москву открывать бизнес, сообщает Baza. В Домодедово заявили, что им ничего не известно об инциденте
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На выходе из аэропорта Домодедово группа вооруженных автоматами людей похитила у двух мужчин сумки с $4 млн. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В аэропорту Домодедово неизвестные, вооруженные автоматами, подъехали к одному из выходов, где похитили у двоих мужчин сумки, в которых находились наличные деньги. Предварительно, ущерб составил порядка $4 млн», — сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавшие также угнали два автомобиля — Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позднее были обнаружены брошенными в лесу. «В настоящее время злоумышленников разыскивают. Они, по предварительным данным, скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe», — добавил собеседник ТАСС.

Телеграм-канал Baza уточняет, что гражданами, на которых было совершено нападение, стали двое мужчин из Киргизии, которые прилетели в Москву для покупки бизнеса. По данным канала, к ним подъехали на выходе из аэропорта спустя несколько минут после того, как они задекларировали деньги. Обошлось без применения оружия — пострадавшие сами отдали преступникам деньги.

РБК обратился за комментарием в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается по ст. 162 УК России, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным источника РЕН ТВ, полиция уже разыскивает преступников, в столичном округе объявлен план «Перехват».

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