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В Белоруссии признали нацистской символикой лозунг «Жыве Беларусь»

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики лозунг «Жыве Беларусь»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

МВД Белоруссии опубликовало постановление с перечнем нацистской символики и атрибутики, в нем в том числе упоминается восклицание «Жыве Беларусь», следует из данных портала правовых актов Белоруссии.

«Коллаборационистское приветствие — является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же — белорусская № 1) <...> представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве», — сказано в документе.

Помимо этого, в список включены свастика, гимн Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП, ее руководство Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией) Германии — «Песнь Хорста Весселя», партийное приветствие НСРП — поднятие правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Хайль Гитлер», флаг Третьего Рейха и еще около 50 символов, фраз и действий.

Предыдущий перечень, который утвердили в 2019 году и который содержал только десять пунктов, утратил силу. В прошлом году МВД Белоруссии предложило внести в него изменения, помимо «Жыве Беларусь», к нацистской символике намеревались отнести бело-красно-белый или БЧБ-флаг («бела-чырвона-белы» — по-белорусски), поскольку его использовали каратели и полицаи. Однако в опубликованном постановлении о флаге не сказано.

Этот же флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991-95 годах и активно использовался, как и лозунг «Жыве Беларусь», на митингах 2020 года после президентских выборов в стране.

Теги
Белоруссия нацистская символика протесты
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