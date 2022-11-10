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ФСБ показало архив о сотрудничестве Армии Крайовой с нацистской Германией

ФСБ опубликовало архивы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с нацистской Германией

Во время Второй мировой войны участники подпольной военной организации Армии Крайова, созданной на территории Польши, сотрудничали с нацистской Германией, следует из архивных документов, опубликованных Федеральной службой безопасности.

На сайте ФСБ приводятся несколько писем и докладных записок от сотрудников управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР советскому руководству и Государственному комитету обороны СССР. В них в том числе говорится о ситуации в польских подпольных организациях и их контактов с немецкими военными.

«Часть польских нелегальных военизированных формирований, так называемой «Армии Крайовой» («АК») не только активно сотрудничала с оккупантами, но и принимала участие в карательных акциях против польских патриотов и советских партизан, а также в уничтожении мирного украинского и белорусского населения», — отметили в Центре общественных связей ФСБ.

«Армия Крайова» (с польского — «Национальная Армия») — подпольная военная организация, созданная в 1942 году на территории оккупированной в 1939 году нацистской Германией Польши и боровшаяся против немецкой оккупации. Действия организации курировало польское эмигрантское правительство из Лондона. «Армия Крайова» занималась созданием единой сети подпольных организаций на территории Польши и вела разведку в интересах польского правительства. В 1944 году члены организации участвовали в военной операции по освобождению Варшавы.

Теги
ФСБ Польша Германия архивы Вторая мировая война
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