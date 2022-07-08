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Минобороны опубликовало архивные данные об освобождении Одессы в 1944-м

Российское Минобороны опубликовало рассекреченные архивные материалы об освобождении Одессы Красной Армией в 1944 году в рамках проекта «Одесса обрела свободу», рассказали в военном ведомстве.

«Опубликованы документы об освобождении города-героя, донесения и журналы боевых действий, наградные материалы с описанием подвигов советских воинов, учетные карточки воинских захоронений, а также документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима, среди которых выписки из дневников румынских военнопленных», — сообщили в Минобороны.

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Целью проекта заявлены «охрана и защита исторической правды», «противодействие фальсификациям истории».

Документы связаны с периодом Одесской наступательной операции, которая шла с 26 марта по 14 апреля 1944 года. Опубликованные документы содержат информацию о боях, воинах-героях, зверствах фашистов, а также выдержки из прессы того времени.

Одесса была оккупирована румынскими войсками 16 октября 1941 года, 10 апреля 1944-го город освободили войска Третьего Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского при содействии Черноморского флота под командованием адмирала Филиппа Октябрьского. Во время Одесской операции также был освобожден Николаев.

Теги
Одесса Великая Отечественная война освобождение Минобороны
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