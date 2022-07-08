Минобороны опубликовало архивные данные об освобождении Одессы в 1944-м

Российское Минобороны опубликовало рассекреченные архивные материалы об освобождении Одессы Красной Армией в 1944 году в рамках проекта «Одесса обрела свободу», рассказали в военном ведомстве.

«Опубликованы документы об освобождении города-героя, донесения и журналы боевых действий, наградные материалы с описанием подвигов советских воинов, учетные карточки воинских захоронений, а также документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима, среди которых выписки из дневников румынских военнопленных», — сообщили в Минобороны.

Целью проекта заявлены «охрана и защита исторической правды», «противодействие фальсификациям истории».

Документы связаны с периодом Одесской наступательной операции, которая шла с 26 марта по 14 апреля 1944 года. Опубликованные документы содержат информацию о боях, воинах-героях, зверствах фашистов, а также выдержки из прессы того времени.

Одесса была оккупирована румынскими войсками 16 октября 1941 года, 10 апреля 1944-го город освободили войска Третьего Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского при содействии Черноморского флота под командованием адмирала Филиппа Октябрьского. Во время Одесской операции также был освобожден Николаев.