Нижегородский губернатор сообщил о снижении цены на «Доширак» в военторге

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о снижении стоимости лапши быстрого приготовления «Доширак» в местном магазине для военнослужащих. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, теперь военные и их родственники могут купить лапшу не за 100 руб., а за 65 руб. Никитин подчеркнул, что на цены повлиял его визит в военторг. «Обращаюсь и к другим предпринимателям: ценовая политика должна быть адекватной! Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов», — написал Никитин.

Губернатор проверил цены в местном магазине для военнослужащих после посещения воинских частей региона, где мобилизованные пожаловались ему на стоимость товаров. Тогда он пообещал обратиться к руководству военторга.

В середине октября Федеральная антимонопольная служба выявила «случаи существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции. После проверок магазинам выдали предостережения от прокуратуры о недопустимости завышения цен в период частичной мобилизации. Согласно распоряжениям правительства, единственный исполнитель для нужд Минобороны — «Военторг», его «дочки» занимаются розничной торговлей. Им рекомендовали продавать товары для армии с наценкой не более 15%.