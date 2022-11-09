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Военная операция на Украине ,  
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Отбрасывавший гранаты на видео солдат оказался пехотинцем из Ленобласти

Власти Ленобласти: попавший на видео с гранатами солдат является пехотинцем из региона

Video

Российский солдат, прославившийся после того, как голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области. Об этом говорится в телеграм-канале администрации региона.

«Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти», — сообщили власти.

Видео с солдатом ранее появилось в социальных сетях, после чего распространилось по мировым СМИ. Съемка велась с беспилотника, который сбрасывал на военного гранаты, после чего тот хватал их и кидал в сторону. Газета Telegraph опубликовала видео в своем YouTube-канале.

У гранаты, которыми был атакован российский военнослужащий, был запал с замедлителем: она взрывается примерно через 3,2–4,2 секунды — это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался.

Как выяснил телеграм-канал «СИГНАЛ», съемка велась у села Малая Рогань (Харьковская область, Украина). На видео запечатлен Алексей С. (фамилия полностью не указана).

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