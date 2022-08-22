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«Россия» заменила на рейсах Coca-Cola и Sprite на «Байкал» и «Тархун»

Перевозчик переходит на подачу отечественной газировки во всех классах обслуживания. В скором времени планируется также подавать на борту тоник и джин российского производства

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начала заменять на своих рейсах газировку Coca-Cola и Sprite на напитки производства компании «Черноголовка» — «Байкал» и «Тархун», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Авиакомпания «Россия» приступила к поэтапному переходу во всех классах обслуживания на безалкогольные напитки отечественного производства, — рассказали там. — Авиакомпания прекратила на всех рейсах, вылетающих из Москвы, раздачу пассажирам продукции компании Соса-Соla — самого напитка и его диетического аналога lite, а также сладкой газированной воды Sprite». Вместо этих напитков гостям предлагают «Тархун» и «Байкал» компании «Черноголовка».

В «России» уточнили, что в бизнес-классе российскую газировку будут разливать из бутылок объемом 0,5 л, в экономе — 2 л.

Там также рассказали, что в ближайшее время на борту планируется начать подавать российские тоник и джин.

«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко
Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В июне источники РБК сообщили, что «Аэрофлот» заменил продукцию компании Coca-Cola на напитки, производимые компанией PepsiCo, для обслуживания пассажиров бизнес-класса. Кроме самой Coca-Cola был заменен и Sprite на 7Up (его также производит PepsiCo).

В конце июня «РИА Новости» писали, что сети Burger King и KFC в России также могут перейти на газировку производства «Черноголовки». В пресс-службе компании по производству напитков сообщали, что работают с этими сетями с конца апреля.

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Также в июне сеть «Вкусно и точка» утверждала, что среди брендов, из которых сеть выбирает напитки для включения в свое меню, есть газировка «Черноголовки».

В начале марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России, в середине июня — об уходе с российского рынка.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
авиакомпания «Россия» Coca-Cola Черноголовка Аэрофлот
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