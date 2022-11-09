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Стремоусов сообщил об отражении атак ВСУ «по всем направлениям»

Замглавы Херсонской области Стремоусов: атаки ВСУ в регионе отбили по всем направлениям
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска в Херсонской области отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всем направлениям, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

«По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками», — сообщил Стремоусов. По его словам, украинские силы попытались прорвать оборону в том числе на снигиревском направлении, но это также было безуспешно.

Как утверждает Стремоусов, украинские войска стягивают новые силы. По его словам, ситуация находится под полным контролем российской армии.

Ранее Стремоусов говорил, что тяжелые бои близ города Снигиревка велись с утра 8 ноября. Тогда замглавы региона говорил, что ВСУ смогли закрепиться на северной окраине города вдоль железнодорожных путей.

Власти Херсонской области не раз предупреждали о скором начале интенсивных боевых действий в регионе, Стремоусов сообщал о стягивании сил обеими сторонами. По его словам, ситуация в регионе станет понятней в ближайшее время, власти готовы к «самым сложным» решениям.

Теги
Кирилл Стремоусов Херсонская область Украина ВСУ
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