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Экзит-поллы в США показали недовольство возможным вторым сроком Байдена

Экзит-поллы в США показали недовольство экономикой и возможным вторым сроком Байдена
Только около 20% избирателей в США сочли экономику страны хорошей, два года назад таких было 49%, четыре года назад — 68%, следует из опроса Edison Research. Около половины заметили ухудшение собственного финансового положения
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Семь из десяти опрошенных американцев негативно отнеслись к возможному второму сроку президента Джо Байдена, следует из данных экзит-поллов Edison Research на промежуточных выборах в конгресс, передает Reuters.

Как передает CNN, рейтинг одобрения Байдена среди избирателей на этих выборах равен 45%, что почти совпадает с рейтингом одобрения предыдущего президента Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. Однако в это году число решительно одобряющих действия Байдена оказалось в два раза ниже количества тех, кто его решительно не одобрял.

При этом о Трампе положительно высказалось меньше опрошенных, чем о Байдене (37% против 45%). Около 43% опрошенных положительно отнеслись к Республиканской партии, немногим более половины заявили о своем отрицательном отношении. Кроме того, 54% избирателей назвали партию слишком экстремальной.

Семь из десяти опрошенных сочли, что демократии в США угрожает опасность, а шесть из десяти избирателей оценили состояние экономики в США как «не такой уж хорошей или слабой», тогда как «отличной или хорошей» ее назвали только два участника выборов из десяти.

Это более пессимистичная оценка экономики, чем была выявлена в 2018 году по время предыдущих промежуточных выборов, отмечает CNN. Тогда 68% избирателей назвали состояние экономики в стране отличным или хорошим, во время выборов президента США в 2020 году такую оценку дали 49% опрошенных.

Кроме того, 46% избирателей в этому году назвали свое финансовое состояние ухудшившимся за последние два года, об улучшившимся положении заявили только около 20%. Более 75% опрошенных сообщили о трудностях из-за инфляции, причем примерно каждый пятый назвал трудности серьезными. Около 60% избирателей заявили о проблемах из-за стоимости газа.

Согласно результатам опроса, около половины избирателей больше доверяют кандидатам от Республиканской партии в вопросах экономики и борьбы с преступностью, довериться демократам решили порядка 40% опрошенных. При этом ситуация меняется в вопросе абортов — около половины избирателей больше доверились кандидатам от Демократической партии, в пользу республиканцев высказались только порядка 40%.

Выборы в конгресс проходят 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Джо Байден экзит-поллы

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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