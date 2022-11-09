Шесть человек погибли во время землетрясения в Непале

Во время землетрясения в Непале в результате обрушения дома погибли шесть человек, еще пять пострадали, пишут местный портал Annapurnapost и газета Nagarik News.

Среди погибших — пятеро детей, указывает газета. В зоне землетрясения были повреждены и другие дома.

На сайте национального центра мониторинга и исследования землетрясений Непала говорилось, что толчки магнитудой от 4,1 до 6,6 наблюдались в районе Доти на западе страны. На сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщалось, что магнитуда землетрясения составляла 5,6, оно произошло на глубине 10 км.



По данным азиатского агентства Ani, толчки от землетрясения ощущались даже в столице Индии, Дели. Город находится более чем в 300 км от эпицентра землетрясения.