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Зеленский наградил американских актеров и Блинкена за поддержку Украины

Президент Зеленский наградил актеров Шона Пенна и Джессику Честейн за поддержку Украины
Владимир Зеленский наградил актеров Джессику Честейн, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, Шона Пенна, директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалию, госсекретаря США Энтони Блинкена, экс-посла в Москве Майкла Макфола и других
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский представил к государственным наградам американских актеров, а также экс-посла США в России Майкла Макфола, сообщил глава президентского офиса Андрей Ермак в Twitter. Их вручат за оказанную стране поддержку.

В числе награжденных оказались:

  • госсекретарь США Энтони Блинкен;
  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • премьер-министр Италии Марио Драги;
  • глава Пентагона Ллойд Остин;
  • американский режиссер и актер Шон Пенн («Таинственная река», «В диких условиях»);
  • американский актер Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Ночь в музее»);
  • американская актриса Джессика Честейн («Оно», «Интерстеллар»);
  • американский актер Лив Шрайбер («Кейт и Лео», «Ураган», «Солт»);
  • дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия и другие.

«Вашу поддержку, искреннюю и некорыстную, трудно переоценить. Эти награды — символ благодарности [Украины] и украинцев тем, кто помогает нам отстаивать свободу и независимость», — написал Ермак под постом.

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Указ о награждении опубликован на президентском сайте. Фон дер Ляйен и Драги получили ордена Ярослава Мудрого I степени (с 1995 по 1998 год — высшая государственная награда Украины), а Блинкен и Остин — II степени. Шрайбер, Макфол и Гвасалия получили ордена «За заслуги» ІІІ степени, так же как Пенн и Стиллер. Честейн получила орден княгини Ольги ІІІ степени.

Кроме этого, в числе награжденных — министры обороны и иностранных дел Чехии Яна Чернохова и Ян Липавский, а также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Актеры, которых наградил президент, приезжали на Украину или в другой форме выражали свою поддержку. Честейн посетила республику в начале августа, Стиллер — в конце июня: они встречались с Зеленским. Пенн приезжал в Киев еще 24 февраля и также встречался с главой государства. В конце марта он прибыл во Львов и обсудил там программу помощи беженцам с генеральным директором благотворительной организации CORE Энн Ли.

Лив Шрайбер не раз говорил, что имеет украинские корни. Он является соучредителем благотворительной инициативы BlueCheck Ukraine, которая финансирует гуманитарные проекты. Гвасалия — посол фандрайзинговой платформы United24, в июле 2022 года он выпустил свитшоты с гербом Украины, которые стал продавать в ее поддержку.

Макфол был послом США в России в 2012–2014 годах. С начала российской спецоперации он неоднократно высказывался в поддержку Украины, в том числе в Twitter.

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Татьяна Зыкина
Украина госнаграды Джессика Честейн Майкл Макфол Шон Пенн
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