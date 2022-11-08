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Число госпитализаций с COVID в России за сутки увеличилось в три раза

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали втрое больше человек с COVID, чем накануне
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 510 человек — втрое больше, чем накануне (496). При этом увеличилось и число выздоровевших — из больниц выписали 8 123 человека, что на 64,3% больше, чем за предыдущие сутки, следует из данных оперативного штаба.

За сутки выявили 4 320 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 63 человека.

По числу выявленных случаев, так же, как и по количеству госпитализаций лидируют Москва (616 и 140), Санкт-Петербург (370 и 126) и Свердловская область (388 и 107).

Очередной рост заболеваемости COVID-19 начался в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор пояснял, что это вызвано новыми, более заразными подвидами омикрон-штамма, которые при этом вызывают менее тяжелое течение заболевания. Уровень заболеваемости начал снижаться в конце сентября после максимальных  с марта значений, превышающих 59 тыс. новых случаев в сутки (16 сентября).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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