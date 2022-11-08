Оперштаб: в России за сутки госпитализировали втрое больше человек с COVID, чем накануне

Число госпитализаций с COVID в России за сутки увеличилось в три раза

Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 510 человек — втрое больше, чем накануне (496). При этом увеличилось и число выздоровевших — из больниц выписали 8 123 человека, что на 64,3% больше, чем за предыдущие сутки, следует из данных оперативного штаба.

За сутки выявили 4 320 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 63 человека.

По числу выявленных случаев, так же, как и по количеству госпитализаций лидируют Москва (616 и 140), Санкт-Петербург (370 и 126) и Свердловская область (388 и 107).

Очередной рост заболеваемости COVID-19 начался в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор пояснял, что это вызвано новыми, более заразными подвидами омикрон-штамма, которые при этом вызывают менее тяжелое течение заболевания. Уровень заболеваемости начал снижаться в конце сентября после максимальных с марта значений, превышающих 59 тыс. новых случаев в сутки (16 сентября).