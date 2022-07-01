Альфа-банк опроверг данные о блокировке карт с оборотом более ₽200 тыс.
Информация о том, что Альфа-банк будет блокировать карты с оборотом больше 200 тыс. руб. за два месяца, является ложью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
«Это фейк. Блокировок карт с оборотом выше 200 тыс. руб. нет и не будет», — сказали в банке.
Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал фотографию «документа» с подписью АО «Альфа-банк» от 21 июня. Он содержит информацию о рисках из-за ухода французской компании Thales с российского рынка.
Thales занималась защитой платежных транзакций и проверкой ПИН-кодов на картах 20 российских банков, в том числе и Альфа-банка. Она объявила об уходе 30 июня, писал Forbes со ссылкой на представителя.
В опубликованном «документе» сказано, что в случае прекращения контракта с Thales банк не сможет быстро решить проблему безопасности транзакций и персональных данных клиентов. Авторы текста предложили уведомить клиентов о ситуации, приостановить проведение транзакций онлайн и с помощью методов бесконтактной оплаты.
«Обеспечить автоматическую блокировку пластиковых карт клиентов, оборот по платежным картам которых за последние два месяца составляет более 200 тыс. руб. и/или на карточных счетах которых аккумулированы денежные средства в сумме, превышающей 100 тыс. руб.», — сказано в сообщении.
При этом авторы «документа» предложили разрешить клиентам с заблокированными картами снимать наличные в кассах банка, а также ввести ежеквартальную верификацию клиентов в отделениях.