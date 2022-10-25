В работе сервисов Райффайзенбанка произошел сбой

Фото: Олег Яковлев / РБК

В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой: при попытке входа появляется сообщение «не получилось войти, попробуйте снова», убедился корреспондент РБК.

Райффайзенбанк подтвердил, что пользователи могли испытывать «кратковременные трудности со входом в приложение», но затем проблемы были устранены и сервисы стали работать штатно.

На сайте онлайн-банка также было предупреждение, что вход «может быть нестабильным». Банк пообещал восстановить работу сервиса «как можно быстрее». После 12:30 мск 25 октября уведомление исчезло.

Около недели назад произошел сбой в работе российского платежного сервиса QIWI. В мобильном приложении говорилось об обнаружении проблемы, которая затрагивала все сервисы компании. QIWI не уточнила причины сбоя, но подчеркнула, что после устранения неполадок переводы средств и платежи должны были достигнуть адресатов.