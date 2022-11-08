В Казахстане предложили ужесточить требования для получения гражданства

В Казахстане заявили о планах отказывать в гражданстве не знающим язык и историю страны

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В парламенте Казахстана разработали поправки в закон о предоставлении гражданства, согласно которым основанием для отказа заявителю может быть незнание казахского языка, основ истории и законодательства республики, следует из ответа премьер-министра страны Алихана Смаилова на запрос обеспокоенных ситуацией с мигрантами из России депутатов.

«В настоящее время разработаны поправки в закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства», — указал глава кабмина. Кроме того, в документе есть поправки, направленны на предупреждение факта второго гражданства.

По его данным, ежедневное количество прибывающих в республику россиян вернулось к среднему уровню. Смаилов напомнил, что национальный язык, культуру и традиции желающие могут изучать в воскресных школах, а также на базе учебно-методических центров «Язык» («Тiл») при администрациях. Авторы обращения предлагали сделать это обязательным.

По данным ФСБ на начало ноября, Казахстан вошел в тройку самых популярных у россиян направлений въезда, уступив лишь Абхазии и Турции. С июля по сентябрь в республику из России выехали почти 1,3 млн раз. После 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, на границе с Казахстаном возникли многокилометровые пробки.

Только с 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян, сообщал председатель комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Также в Казахстан и другие страны СНГ переводят своих сотрудников из России зарубежные компании. В частности, так поступил китайский производитель электроники Huawei.