Премьер Казахстана заявил, что число въезжающих россиян вернулось к норме

Количество прибывающих в Казахстан россиян стабилизировалось и вернулось к обычному уровню, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

В октябре число приехавших граждан России снизилось на 65%. Такая цифра содержится в ответе Смаилова на октябрьское обращение депутатов, которые попросили уточнить число россиян в Казахстане.

Авторы обращения также предложили обязать всех прибывших пройти курсы по культуре, законам и казахскому языку в адаптационных центрах, а также более тщательно мониторить соцсети на предмет возможной угрозы безопасности страны. Смаилов пообещал рассмотреть требования депутатов.

По данным ФСБ на начало ноября, Казахстан вошел в тройку самых популярных направлений отъезда среди россиян, уступив лишь Абхазии и Турции. С июля по сентябрь в республику из России выехали почти 1,3 млн раз.

Число желающих попасть в Казахстан увеличилось после начала частичной мобилизации 21 сентября. На границах образовались автомобильные пробки, время ожидания в очереди достигало нескольких суток. По данным МВД Казахстана на начало октября, с 21 сентября в страну въехало около 200 тыс. граждан России, а выехали из республики только 147 тыс.

В конце октября министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов сообщил, что с 21 сентября поступило около 200 тыс. заявок от иностранцев на получение индивидуального идентификационного номера (ИНН), который позволяет зарегистрировать номер у казахстанского оператора связи или открыть банковский счет.