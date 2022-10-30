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На западе Москвы столкнулись более 50 машин

В ДТП на Рябиновой улице на западе Москвы столкнулись более 50 машин
На Рябиновой улице произошло столкновение с участием 54 автомобилей. Пострадали пять человек, среди них ребенок, двое госпитализированы. Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто

На западе Москвы на Рябиновой улице в районе дома 38 столкнулись несколько десятков машин, полностью перекрыто движение в сторону Мичуринского проспекта, сообщает столичный дептранс.

Ведомство опубликовало видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как одна из машин съезжает в сторону автомобиля, стоящего с включенным аварийным сигналом. В нее врезается следующий автомобиль, затем сталкиваются еще несколько движущихся за ними машин и автобус.

По данным Госавтоинспекции, два человека обратились за медицинской помощью. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что произошло несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса. По информации агентства, пострадали пять человек, один из них ребенок, двое госпитализированы. На место ДТП направлены автобусы, в которых люди смогут согреться.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошли также на Рублевском и Ленинградском шоссе, сообщает дептранс. Машины столкнулись в районе дома 127 на Рублевском шоссе, для движения в сторону Кутузовского проспекта и в сторону МКАДа заняты две полосы из трех.

На Ленинградском шоссе столкновение произошло возле дома 21, для движения в сторону центра заблокирована полоса для общественного транспорта и одна полоса из четырех.

30 октября в столице прошел первый снег. В Москве до 19:00 1 ноября действует предупреждение о гололедице, а до 10:00 31 октября — о порывах ветрах 15-20 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра. Ранее московский дептранс рекомендовал водителям не выезжать на дороги, если они не сменили резину на зимнюю. Также рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов. 

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