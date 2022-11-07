В Турции семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиками

Семь человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Турции

Video

Семь человек погибли, 11 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Агры на востоке Турции, сообщило агентство Anadolu.

Пассажирский автобус, следовавший в провинцию Ван, столкнулся с двумя грузовиками. Автобус загорелся, но его потушила бригада пожарных. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что все погибшие были гражданами Турции, передает Reuters. Всего в автобусе находился 21 человек.

Пострадавших госпитализировали. По данным Anadolu, состояние двоих из них тяжелое.