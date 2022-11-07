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Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Токаева в Оренбурге

Дмитрий Песков: Владимир Путин и президент Казахстана Токаев встретятся в Оренбурге
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин планирует встречу с президентом Казахстана в рамках межгосударственных мероприятий в Оренбурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли встречаться главы государств. По его словам, Кремль еще сделает «своевременное заявление» по этому поводу.

В Оренбурге осенью запланирован форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что он планируется в конце ноября.

В прошлом году форум проходил в конце сентября, Путин и Токаев принимали в нем участие дистанционно. Тогда Путин выразил надежду, что в 2022 году форум удастся провести очно, чтобы «поговорить подробно обо всех планах, проектах, принять необходимые решения для эффективного движения вперед».

В последний раз Токаев приезжал в Россию с рабочим визитом в Сочи 19 августа 2022 года. На встрече президенты договорились о проведении совместных учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Теги
Дмитрий Песков Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Казахстан
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