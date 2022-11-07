МЧС: данные о пожаре на Белоярской АЭС не соответствуют действительности

В МЧС опровергли сообщения о пожаре на Белоярской АЭС

Белоярская АЭС (Фото: Wikimedia Commons)

В главном управлении МЧС по Свердловской области опровергли информацию об аварии на Белоярской АЭС.

«Сегодня в ряде СМИ и телеграм-каналах появилась информация об аварии на Белоярской АЭС. Главное управление МЧС России по Свердловской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — написали в МЧС.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что никаких сообщений об инцидентах на Белоярской АЭС не поступало.

В соцсетях появилось сообщение о пожаре, стилизованное под сообщение «Интерфакса». Агентство опровергло публикацию такого сообщения и извинилось перед подписчиками. «Информационное агентство «Интерфакс» обратится в связи с данным инцидентом в регулирующие и правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в 1964 году. Электростанция находится в городе Заречный Свердловской области. По данным «Росэнергоатома» за 2018 год, АЭС генерирует около 16% электроэнергии региона.