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Сеул поднял в воздух истребители из-за самолетов Пхеньяна

Южная Корея подняла в воздух истребители, выявив 180 военных самолетов КНДР
Истребитель F-35A
Истребитель F-35A (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

Южная Корея подняла в воздух не менее 80 истребителей, включая F-35A после того, как зафиксировала 180 северокорейских военных самолетов в воздухе у линии разграничения сторон, сообщило агентство Yonhap.

Как сообщает агентство со ссылкой на южнокорейских военных, активность самолетов КНДР наблюдалась с 11:00 до 15:00 4 ноября (с 5:00 до 9:00 по мск).

Северокорейская военная авиация действовала в нескольких районах, в том числе в районе Восточного (Японского) и Западного (Желтого) моря.

Осенью Северная Корея участила пуски баллистических ракет. Так, 3 ноября КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Кроме того, Пхеньян запустил несколько ракет малой дальности, уточнял Yonhap.

Материал дополняется

Теги
Южная Корея КНДР истребители военные самолеты Северная Корея
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