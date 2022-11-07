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Власти Женевы отказались от использования орлов для перехвата дронов

Власти Женевы решили закрыть проект по созданию «бригады орлов» предназначенной для борьбы с дронами и для защиты высокопоставленных лиц. Об этом сообщила швейцарская газета Le Matin Dimanche со ссылкой на пресс-службу кантональной полиции Женевы.

Предполагалось, что в рамках проекта специалисты обучат орлов ловить дроны в воздухе, чтобы они не падали на землю. Проект запустили в 2018 году.

Причиной отказа от проекта стали опасения за состояние птиц. «Технологические и стратегические улучшения в плане использования дронов делают этот проект <...> слишком неопределенным, даже опасным для физической неприкосновенности орлов», — сказали газете в пресс-службе.

Глава группы, тренировавшей двух птиц, Умберто Нассизи сообщил Le Matin Dimanche, что за все время существования проекта в него инвестировали 100 тыс. франков (чуть больше $100 тыс.). Вместо проекта с орлами, по данным газеты, власти хотят сосредоточиться на традиционных методах борьбы с дронами, таких, как глушение сигнала, системах обнаружения и других.

Похожий проект существовал в Нидерландах в 2016 году. Там полицейские также пытались использовать орлов для ловли дронов. Против инициативы тогда выступали зоозащитники, которые задавались вопросом, насколько безопасна такая работа для самих птиц. Спустя год проект закрыли. Ответственные за него лица пришли к выводу, что в условиях тренировки орлы выполняют свои задачи, но «в реальной жизни» ситуация может выйти из-под контроля.

Теги
птицы дроны Швейцария Женева
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