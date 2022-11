Умерла вокалистка рок-группы Low Мими Паркер

Вокалистка американской инди-группы Low Мими Паркер умерла на 56-м году жизни, передает NPR со ссылкой на сообщение группы в Twitter.

«Она скончалась прошлой ночью, в окружении семьи», — говорится в посте.

Причину смерти в группе не назвали. Однако NPR пишет, что в 2020 году у Паркер диагностировали рак яичников.

Паркер родилась в 1967 году в американском штате Миннесота. Она создала Low в 1993 году вместе со своим мужем, Аланом Спархоком.

В группе Паркер была вокалисткой и барабанщицей. В 1994 году коллектив выпустил свой дебютный альбом — I Could Live in Hope. Всего за 27 лет группа выпустила 13 сборников, в том числе Secret Name, The Curtain Hits the Cast, Double Negative и Hey What.

The Variety пишет, что группе часто приписывают создание жанра «слоукор». Это вид жанра рок, который характеризуется медленным темпом и минималистичными аранжировками.

В августе из-за болезни Паркер группа отменила несколько концертов в Европе. Тогда артистка проходила лечение. В октябре коллектив объявил об отмене всего турне по Европе. В марте 2023 года группа планировала поехать в тур по Северной Америке.

Паркер была мормоном. У нее и Спархока осталось двое детей.