Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
WSJ узнала, что Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по Украине Политика, 02:27
Умерла вокалистка рок-группы Low Мими Паркер Общество, 01:34
Захарова сравнила время вступления Украины в ЕС и его развала Политика, 01:20
Reuters узнал детали плана по сдерживанию цен на газ и свет в Германии Экономика, 01:08
Берлин заявил, что мир движется к пропасти из-за глобального потепления Политика, 00:40
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Мэр латвийского города Даугавпилс назвал Крым частью России Политика, 00:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
СК завел дело после гибели двоих человек при обрушении балкона в Сочи Общество, 00:13
«Пора идти в депутаты». Что говорят об уходе Дзюбы из турецкого клуба Спорт, 00:00
Зеленский заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в Киеве и области Политика, 06 ноя, 23:47
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 06 ноя, 23:41
В каких регионах цены на жилье выросли, а в каких — упали. Инфографика Экономика, 06 ноя, 23:40
В Киеве и семи областях Украины вновь введут временные отключения энергии Политика, 06 ноя, 23:40
Президент ФРГ призвал не решать за Украину в вопросе о мирных переговорах Политика, 06 ноя, 23:20
Общество ,  
0 

Умерла вокалистка рок-группы Low Мими Паркер

Вокалистка американской инди-группы Low Мими Паркер умерла на 56-м году жизни, передает NPR со ссылкой на сообщение группы в Twitter.

«Она скончалась прошлой ночью, в окружении семьи», — говорится в посте.

Причину смерти в группе не назвали. Однако NPR пишет, что в 2020 году у Паркер диагностировали рак яичников.

Паркер родилась в 1967 году в американском штате Миннесота. Она создала Low в 1993 году вместе со своим мужем, Аланом Спархоком.

В группе Паркер была вокалисткой и барабанщицей. В 1994 году коллектив выпустил свой дебютный альбом — I Could Live in Hope. Всего за 27 лет группа выпустила 13 сборников, в том числе Secret Name, The Curtain Hits the Cast, Double Negative и Hey What.

The Variety пишет, что группе часто приписывают создание жанра «слоукор». Это вид жанра рок, который характеризуется медленным темпом и минималистичными аранжировками.

В августе из-за болезни Паркер группа отменила несколько концертов в Европе. Тогда артистка проходила лечение. В октябре коллектив объявил об отмене всего турне по Европе. В марте 2023 года группа планировала поехать в тур по Северной Америке.

Паркер была мормоном. У нее и Спархока осталось двое детей.

Теги
рок-группа музыка
Материалы по теме
Адвокат Витаса сообщил детали конфликта певца в караоке-клубе
Общество
Алла Пугачева уступила Полине Гагариной в топе российских певиц — 2022
Общество
В Мадриде экоактивисты приклеили себя к картинам Гойи. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter