Адвокат Витаса сообщил детали конфликта певца в караоке-клубе

Витас (Фото: Наталия Шаханова / Global Look Press)

Конфликт между Витасом (Виталием Грачевым) и посетителем караоке-клуба в Москве произошел после того, как певец заступился за свою жену, сообщил РБК его адвокат Сергей Жорин.

«В настоящее время уже допрошены свидетели, которые рассказали, как все было на самом деле. Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник придал огласке этот инцидент. А мы не сомневаемся в том, что именно он слил в СМИ видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего все началось», — утверждает Жорин.

Адвокат уточнил, что в отношении Витаса было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до четырех месяцев.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, пострадавшим является 38-летний сотрудник Министерства труда и социальной защиты. Он получил химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз из газового баллончика.

Конфликт с участием Витаса произошел в ночь на 23 октября в развлекательном заведении в Пресненском районе Москвы. Певец распылил одному из посетителей, который сидел за соседним столиком в караоке-клубе, содержимое баллончика в лицо, сообщили источники ТАСС и «Московского комсомольца». После происшествия правоохранительные органы организовали проверку. По данным собеседников ТАСС и «РИА Новости», сейчас певец находится под подпиской о невыезде.