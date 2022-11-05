Знакомые рассказали о предполагаемом виновнике пожара в кафе «Полигон»

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Станислав Ионкин, задержанный за использование пиротехники, из-за которой началось возгорание в костромском кафе «Полигон», вряд ли хотел устроить пожар намеренно, заявил РБК его знакомый Егор.

«Давно с ним не общался, но, насколько помню, был нормальным парнем, хорошим, обычным. Думаю, он сделал это не специально», — уверен он. Егор сообщил, что он, как и Ионкин, родился в Асбесте, их познакомили общие друзья. «Зачем он приезжал в Кострому, не знаю», — добавил собеседник.

Бывший руководитель Ионкина Владимир Павленко сообщил, что задержанный ранее работал грузчиком-экспедитором в службе логистики. «Он уволился еще год назад. На работе бывает разное, команда у нас была большая, но это не важно. В целом все [отношения с коллегами] было в порядке», — рассказал РБК Павленко. Куда потом устроился Ионкин и было ли у него высшее образование, он не знает.

По данным Следственного комитета, 23-летний Ионкин «подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию». Он проходит по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК, наказание — до четырех лет лишения свободы). ТАСС сообщил, что мужчина признал вину.

Телеграм-каналы Baza и «ВЧК-ОГПУ» передавали, что Ионкин участвовал в военной операции на Украине. В августе он получил ранение, после чего долгое время находился на больничном, а в начале ноября опять отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

По данным МЧС, при пожаре в кафе погибли 13 человек. Заведены дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; прокуроры также требуют возбудить дело о халатности. Они сообщили, что в здании в момент происшествия была заперта часть эвакуационных выходов, это спровоцировало давку.